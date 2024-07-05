LGS tercih süreci 2024: LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin ne zaman biteceği, LGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen fakat henüz tercih yapmamış olan adaylar, LGS tercih sürecinin sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih süreci 2024: LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024 takvimi, tercihlerini henüz tamamlamamış olan adayların gündeminde yer alıyor. Milli Bakanlığı () tarafından 2024 LGS takvimi sonrasında, LGS tercih tarihleri belli oldu. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2024 LGS tercih süreci belli olmuştu.

Buna göre; 2024 LGS tercihleri 17 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek.

LGS tercih süreci 2024: LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 1

TERCİHİ NASIL YAPILIR?

işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul..gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.

Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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