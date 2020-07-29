LGS tercihleri için son gün (LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?)

Lise geçiş sınavı (LGS) tercihleri devam ediyor. LGS tercihleri e-okul üzerinden 29 temmuz 2020 tarihinde sona erecek.



E-okul LGS tercih sayfası için tıklayın

LGS 2020 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Tercihlerini tamamlayan öğrenciler, LGS tercih sonuçlarını 10 Ağustos 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden erişebilecek.

E-OKUL ÜZERİNDEN LGS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Bu sene 5'ten 10'a çıkarılan lise tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden alınacak.



İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.



2020 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.



Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.



Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.



Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.



24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



31 Ağustos 2020 - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı