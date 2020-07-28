LGS tercihleri için yarın son gün (e-okul LGS tercih ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 Haziran'da yapılan LGS sınavı için tercihler yapılıyor.  Yaklaşık 1.5 milyon 8. sınıf öğrencisi, heyecanla LGS puanlarına tercihleri arasından, kazandığı okulun açıklanmasını bekliyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tercihleri ne zaman açıklanaca?

ntv.com.tr 28.07.2020 - 10:38 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 10:39

LGS tercihleri için yarın son gün (e-okul LGS tercih ekranı)

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Lise geçiş sınavı (LGS) tercihleri devam ediyor. LGS tercihleri e-okul üzerinden 29 temmuz 2020 tarihinde sona erecek.

E-okul LGS tercih sayfası için tıklayın

LGS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercihlerini tamamlayan öğrenciler, LGS tercih sonuçlarını 10 Ağustos 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden erişebilecek.

E-OKUL ÜZERİNDEN LGS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bu sene 5'ten 10'a çıkarılan lise tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden alınacak.

İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 –  Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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