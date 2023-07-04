LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin başlamasıyla birlikte, sınav sonucuna göre puanlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerine başladı. 3 Temmuz tarihinde başlayan tercih işlemlerinin ardından, LGS tercihlerinin okullara onaylatılıp onaylatılmayacağı merak ediliyor. Peki, LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu?

LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu?

tercihleri okullara onaylatılacak mı? Sorusunun yanıtı, tercih işlemlerini yapmaya başlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzuyla birlikte, LGS tercihleri için onay konusu açıklığa kavuştu. İşte ayrıntılar.

LGS TERCİHLERİ OKULLARA ONAYLATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde;

"Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir."

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...