LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu?

LGS tercihleri okullara onaylatılacak mı? Sorusunun yanıtı, tercih işlemlerini yapmaya başlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzuyla birlikte, LGS tercihleri için onay konusu açıklığa kavuştu. İşte ayrıntılar.



LGS TERCİHLERİ OKULLARA ONAYLATILACAK MI?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde;



"Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.



Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir."