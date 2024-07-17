LGS tercihleri sona eriyor

2 Haziran'da düzenlenen merkezi sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanmış, öğrenciler için tercih süreci başlamıştı.

Bu yıl 2 bin 525 lise sınavla öğrenci alacak. Bu liselere toplam 203 bin 638 kontenjan ayrıldı.

EN AZ BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA

Tercih işlemleri esnasında, tüm adaylar yerel yerleştirme ekranından en az bir tercih yapmak zorunda.

Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Merkezi yerleştirme ekranından en fazla 10 tercihte bulunacak.

İsteyen adaylar, pansiyonlu okullar ekranından da 5 tercih yapabilecek.

Böylelikle sınava giren adaylara toplam 20, sınava girmeyen adaylara ise toplam 10 okul tercihi hakkı verildi.

Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak ardından nakil dönemi başlayaacak.

VİDEO: LGS'DE TERCİH SÜRECİ TAVSİYELERİ