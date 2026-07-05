LGS tercihlerinde yeni dönem. "Rota Maarif" ile bütün liseleri karşılaştırılabilecek

MEB , LGS kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

"Rota Maarif" ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.

Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.

TERCİH EDİLMEK İSTENEN OKULLAR KARŞILAŞTIRILABİLECEK

"Rota Maarif", LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.

Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.

Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

OKULLAR SİSTEM ÜZERİNDEN AYRINTILI OLARAK İNCELENEBİLECEK

Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkanları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.

Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan "Rota Maarif" ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek.

Sistem, "rotamaarif.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmet verecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak ve adayların bilgisine sunulacak.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

10 Temmuz’da duyurulması planlanan LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar sonuçlarını buradan kolayca sorgulayabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercihler 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak.