LGS uyarısı: Matematik zor olacak (LGS için örnek sorular açıklandı)

Liselere Geçiş Sınavına yaklaşık 2 hafta kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı sınava yönelik örnek soruları yayımladı. LGS'dekilere benzer sorular sınavın zorluk derecesi hakkında ipucu veriyor.



Eğitim uzmanı Adil Kurt, "Örnek sorulara bakıldığında matematik soruları biraz daha zor diğerleri orta seviyede ama daha önceki örnek sorularda da zaman zaman Türkçe zor soruldu. Genelde her dersten yüzde 10'luk dilimi sor soruyorlar. 20 sorunun 3-4 soru zor oluyor iki tanesi çok zor oluyor böyle de olması gerekiyor aksi halde seçim yapılamaz.Bu sınavda da matematik ve türkçe zor olacaktır. Fen dersinde görselli daha az soru sorulmuş." değerlendirmesinde bulundu.



4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınava 1 milyon 236 bin öğrencinin girmesi bekleniyor. Örnek soruları inceleyen adaylar, bu sene de en zor dersin matematik olacağını düşünüyor.



Liselere Geçiş Sınavı iki oturumdan oluşacak. İlk oturumda sözel derslerden 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.



İkinci oturumdaysa, sayısal derslerden 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.



Mayıs Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.



Mayıs Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.



