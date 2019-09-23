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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek yıl yapılacak liselere yerleştirmelerle ilgili çalışmalarına başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında yapılan toplantıya genel müdürler katıldı. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte okula başlama yaşı 60 aya çekilmiş, okullu olan minik öğrenci sayısında artış yaşanmıştı. O yıl okula başlayan öğrenciler, 2019-2020 eğitim yılında 8'inci sınıftan mezun olacaklar. Bundan dolayı, 2020'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınava girecek ve merkezi yerleştirmelerle liseli olacak öğrenci sayısının da önceki yıllara göre yüzde 50'nin üzerinde artması bekleniyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda "6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak” demişti.



"PLANLAMALARI YAPIYORUZ”



Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar’ın haberine göre, MEB'in LGS 2020 ile ilgili çalışmalara başladığını söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, okul kapasiteleri, yeni okul inşaatları, sınav takvimi gibi süreçlerin değerlendirildiğini belirtti. Özer, MEB'in internet adresinde yayımlanan açıklamasında, "Toplantıda bu süreci tekrar değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız yeni alanları değerlendirdik. Diğer taraftan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019'a göre önemli bir artış söz konusu. Süreci başlattık. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz” dedi.



60 AYLIKLAR OKULLU OLMUŞTU



2012-2013 eğitim yılındaki 4+4+4 sistemiyle birlikte 60 aylık çocukların okula başlatılması da zorunlu hale getirilmişti. İstemeyen veliler, "Okula başlayamaz" raporu almak zorundaydı. Ardından yaş sınırı 66 aya çıkarıldı. 4+4+4'ün ikinci yıllarında ise MEB, okula kayıt yaşında yönetmelik değişikliği yaptı. 66 aylıkların okula başlamasını ertelemek için rapor yerine veli dilekçesi yeterli oldu. Velileri dilekçe verdiğinde 66, 67 ve 68 aylık çocukların kayıtları bir yıl ertelenebildi.

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