"LGS'de 562 birinci" tartışmasına Bakan Tekin'den  ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2022 LGS'de 193 olan birinci sayısının bu yıl 500'ün üzerine çıkmasına yönelik eleştirilere yönelik konuştu.



Sabah gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, öğrencilerin bu şekilde sınıflandırılmasını pedogojik olarak doğru bulmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı, "Ben ilkesel olarak sekizinci sınıftaki bir çocuğun birinci-ikinci gibi bir yarış içerisine girmesini doğru bulmuyorum." dedi.

Bakan Tekin, "Bu sıralama sadece çocuklarımızı orta öğretim kurumlarına yerleştirmek için bir derecelendirme." ifadesini kullandı.