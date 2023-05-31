LGS'de hangi konular çıkacak? İşte 2023 LGS konuları

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde yapılacak.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
İLK DÖNEM KONULARI GEÇERLİ OLACAK
Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak.
2023 LGS de 8. sınıfın birinci dönem konularından yapılacak. Özer, LGS ve YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız''
1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
Çarpanlar ve Katlar / Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler / Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı / Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler / Eşitsizlikler
Üçgenler / Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi / Geometrik Cisimler
1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI
Fiilimsiler Konusu
Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu
1.DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
1. DÖNEM İNKİLAP TARİHİ KONULARI
Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu
1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI
Friendship Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu