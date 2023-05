LGS'de hangi konular çıkacak? İşte 2023 LGS konuları

1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar / Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler / Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı / Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler / Eşitsizlikler

Üçgenler / Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi / Geometrik Cisimler

1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

1.DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI



Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

1. DÖNEM İNKİLAP TARİHİ KONULARI



Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI



Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI



Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu