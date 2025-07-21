LGS'de şaibe iddiaları | Bakan Tekin: 29 kişi görevden uzaklaştırıldı

Bakan Tekin, 2020'deki sınavda 42, 2021'de 36, 2022'de 49, 2023'de 68, 2024'de 58 ilden, bu yıl da 66 farklı ilden öğrencilerin tam puan aldığını hatırlatarak, 2025 LGS'nin diğer yıllarda yapılan sınavlarla aynı zorluk düzeyine sahip olduğunu, sınavda tam puan alan 719 öğrencinin okuldaki ders notu ortalamalarının da 100'e yakın olduğunu söyledi.

Gerçekten rahatsız edici, ahlaki açıdan da tutarsız bir durum."

Biliyorsunuz o günlerde CHP'li belediyelerde operasyonları, baklava kutularını konuşuyorduk. Birdenbire bu çocuklar üzerinden böyle bir gündem oluşturdular.

Çocukların bu şekilde sürecin içine dahil edilmesi ve tamamen gündemi manipüle etmek üzere.

"Bütün uluslararası belgeler çocuğun politize edilmemesi, bütün uluslararası temel hak ve hürriyetleriyle ilgili metinler çocukların siyasal ve ideolojik söylemlerin konusu edilmemesi konusunda uzlaşmış durumdalar.

Ve o pdf'in basılı matbu materyalden çekilen fotoğraftan elde edilen pdf olduğunu tespit ettik. Hal böyleyken bunun üzerinden bir algı operasyonu yürütmek haksızlık."

Olağanüstü bir tedbir süreci aldık. Bütün bunlardan sonra bir ihmal varsa bir öğretmen arkadaşımızın sınıfa cep telefonuyla girmiş olmasıdır. 'Elimizde bir 'pdf' var, bu pdf sınavdan önce ele geçirildi' diyorlar. O pdf bizim elimizde de var. Hem kendimiz, hem ilgili siber uzmanlarımız bununla ilgili analizi yaptık.

"Çünkü kameralar, görüntüleme cihazları minimal hale geldi. Oradan böyle bir sorun çıkabilir diye sınava girişte bunları yasakladık.

Tekin, bu anlamda piercing ve küpe ile sınava girişi de yasakladıklarına değinerek, şöyle dedi:

Tekin, soruların dışarıdan hiçbir iletişimin olmadığı, jammer bulunan kapalı alanda hazırlanıp, emniyet güçlerinin gözetiminde güvenli şekilde sınav merkezlerine ulaştırıldığını belirtti.

LGS kapsamında yapılan sınavla ilgili tartışmaları değerlendiren Bakan Tekin, "29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda." dedi.

İMAM HATİP TARTIŞMASI

Tekin, imam hatip ortaokullarından 63 öğrencinin tam puan aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İki okulu çok gündeme getirdiler. Trabzon'daki Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 2019'da 1 birinci çıkarmış, yüzde 1'lik 11 öğrencisi var, yüze 5'lik dilimde 65 öğrencisi var.

2020'e tam yapan öğrencisi yok ama yüzde 1'lik dilimde 27 öğrencisi var, yüzde 5'lik dilimde 95 öğrencisi var. 2023 yılında 5 tane tam puan alan öğrenci çıkmış, 29 tane yüzde 1'lik dilimde öğrencisi var, 121 tane de yüzde 5'lik dilimde öğrencisi var.

Bu yıl 4 tane tam puan alan öğrenci var, yüzde 1'lik dilimde 30, yüzde 5'lik dilimde 111 öğrencisi var.

Son 2 yıla göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrenci sayısı azalmış. Aynı şey Antalya Kepez'deki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu için de geçerli."



SORULAR BAŞKALARI TARAFINDAN HAZIRLANDI İDDİASI

Bakan Tekin, soruların başkaları tarafından hazırlandığı iddialarına ilişkin, "Bu da yalan. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamda üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir ama bunlar sınav sorusu olarak seçilen değil havuza atılan binlerce soru için. Sonrasında sorularımızı o havuzdan alıyoruz." diye konuştu.



"RAPORU HAZIRLADIK, YAYIMLAYACAĞIZ"

Bakan Tekin, LGS analiz raporu ile ilgili, "Önceki yıllarda hazırlanan analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkartıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. 'Öncekiler 80 sayfaydı, sizinki 5 sayfa' diyorlar. Her yıl aynı istatistiki olarak 'Ayırt edicilik düzeyi şudur, zorluk düzeyi şöyle ölçülür', bunun gereği yok. Yine yayımlarız aynı şekilde. Bu anlamda bir raporu hazırladık, yayımlayacağız." dedi.

"SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Tekin, Diyarbakır'da öğretmenin cep telefonuyla kitapçığı çekip paylaşmasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Biz bu olaydan haberdar olur olmaz o gün soruşturmamızı açtık. O gün hemen bununla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptık. İlgililerin cep telefonlarını alıp, gerekli değerlendirmeleri yaptık.

Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor. Bizimki de devam ediyor.

Konuyla ilgili adli soruşturma süreci de devam ediyor. Bizim elimizdeki raporlar, veriler burada 'skandal' diye tanımladıkları türden bir şey olmadığı, sınavın güvenliğiyle ilgili bir şey olmadığı.

Bütün şeyler Diyarbakır'daki öğretmenin çektiği görüntülerden yürüyor. O da 4 kişiyle paylaşmış.

Onlar da emniyet birimleri tarafından sorgulandı. Sınav esnasında çekmiş, sözel oturum bittikten sonra paylaşmış.

Paylaştığı kişiler farklı illerden kişiler. 'Dershane öğretmeni' diyebileceğimiz kişiler; 'soruların cevaplarını önce biz yayımladık' diye yarışan bir kitle. Onlarla paylaşıyor. Onların hepsi tespit edildi.

Paylaşılan kişilerin hepsinin sorgusunu emniyet aldı, bizi de bilgilendiriyorlar."

"29 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Tekin, olayla ilgili 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını söyleyerek, "Bu silsile. Bunun içinde farklı kamusal görevliler var. Öğretmen dışında polis memurları, hizmetli personel, okul yöneticisi de var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından Valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda" diye konuştu.