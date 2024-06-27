LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? (LGS'ye girmeyen öğrencilerin durumu)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB ) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların yayımlanmasına kısa bir süre kala yerleştirme süreci merak ediliyor. Peki, LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? LGS'ye girmeyen öğrenciler nasıl yerleşecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları alınacak



Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.



