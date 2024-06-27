LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? (LGS'ye girmeyen öğrencilerin durumu)

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile yerleşemeyen öğrencilerin neler yapacağı ve tercih sürecine dahil edilip edilmeyecekleriyle ilgili ayrıntılar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? (LGS'ye girmeyen öğrencilerin durumu)

Milli Bakanlığı'nın () takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi () sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların yayımlanmasına kısa bir süre kala yerleştirme süreci merak ediliyor. Peki, LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? LGS'ye girmeyen öğrenciler nasıl yerleşecek?

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? (LGS'ye girmeyen öğrencilerin durumu) - 1

Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları alınacak

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Sınavsız ikinci üniversitede yaş şartı

Sınavsız ikinci üniversitede yaş şartı

KYK bursu neden ve ne zaman kesilir?

KYK bursu neden ve ne zaman kesilir?

YÖK’ten sınavsız ikinci üniversiteye yaş şartı

YÖK’ten sınavsız ikinci üniversiteye yaş şartı

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 eğitim - öğretim dönemi kayıt takviminde

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 eğitim - öğretim dönemi kayıt takviminde

Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 DGS sınav tarihi)

DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 DGS sınav tarihi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...