LGS'ye 1 ay kaldı

NTV- Beyzanur Özer

Milyonlarca öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı.

Uzmanlar adayların kalan süreçte bol bol deneme çözmelerini öneriyor.

Eğitim Uzmanı Barış Sezgin, öğrencilerin iyi yaptıklarından ziyaede ne yapamadıklarının önemli olduğunun altını çizdi. Öğrencilerin sınavlarda eksik olduğu konuları tespit edip bunun üzerine gitmeleri gerektiğinin uyarısında bulunan Sezgin, "Bol bol farklı yayınlardan soru çözmelerini öneriyorum." dedi.



"SINAVLAR ZORLAŞIR"

4 Haziran'da yapılacak sınav, sekizinci sınıfın yalnızca birinci dönem konularını kapsayacak.

Sezgin, sınavların zorluk seviyesinin yüksek olacağını düşündüğünü belirtirken konuların azaldığını dile getirdi.

Sezgin, "Konuların azaltıldığı bir ortamda her zaman için sınavlar zorlaşır o yüzden öğrencilerimiz yaptıkları provalarda kolay sorular gibi zor sorulara da mutlaka yönelmeliler." dedi.

SINAV SAATİNE UYGUN DENEMELER

Öğrencilere bol bol deneme çözmelerini öneren Sezgin, "Bu denemeleri çözerken sınav saatinde sınava uygun simülasyonlarla yapsınlar." diye konuştu.

Öğrencilerin sınav giriş yeri, sıra numarası gibi bilgiler 26 Mayıs’ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

