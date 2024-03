LGS'ye girecekler dikkat! Belirlenen okullarda sınava girilecek

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 2 Haziran 2024'te yapılacak merkezi sınav uygulamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.



Bülbül, LGS'ye başvuru yapacak öğrencilerin Covid-19 salgınından önce kendi okullarında değil belirli merkezlerde sınava girdiklerinin anımsatılması üzerine şu açıklamayı yaptı:



"Pandemi öncesinde öğrenciler, sınava belirlenen okullarda giriyorlardı. Pandemi sonrası normale dönüş kapsamında bu yıl öğrenciler sınav merkezi olarak belirlediğimiz okullarda sınava girecekler. Her ilçe bir sınav merkezi olacak şekilde planlama yaptık. Dolayısıyla sınav, il ve ilçelerimizdeki belirlenen okullarda yapılacak."



Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgileri, 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edeceklerini dile getiren Bülbül, şöyle devam etti:



"Öğrencilerimizin fotoğraflı sınav giriş belgesi bu tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek. Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgelerle sınava girmek istedikleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine 28 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar."



Kemal Bülbül, öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini bulunduracaklarını söyledi.



"3 FARKLI SİSTEMLE GERÇEKLEŞİYOR"



2023-2024 eğitim öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiğini hatırlatan Bülbül, "LGS, öğrenci yerleştirme işlemlerini kapsayan sistemin genel adı. Yerleştirme işlemleri ise merkezi sınav, yerel yerleştirme ve yetenek sınavı olarak 3 farklı sistemle gerçekleşiyor." diye konuştu.



Bülbül, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin LGS merkezi sınavına girmelerinin zorunlu olmadığını vurguladı.



LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik kılavuzun yayımlandığını hatırlatan Bülbül, kılavuzda önemli detayların bulunduğunu ve Bakanlık tarafından ücretsiz olarak 2 Haziran 2024'te uygulanacak merkezi sınavın başvurularının 18-29 Mart'ta e-Okul üzerinden isteğe bağlı olarak alınacağını hatırlattı.



Bülbül, bu uygulamaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu yıla kadar LGS kapsamında öğrenci başvuruları res'en yani otomatik olarak yapılıyordu. Ancak liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'i adrese dayalı yerel yerleştirmeyle yapılıyor. Bu kapsamda, LGS her öğrencinin mutlaka girmesi gereken bir sınav değil. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara girmek isteyen öğrencilerimiz, merkezi sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacak. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Merkezi sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecekler. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak."



ANA KAYNAK DERS KİTAPLARI



Genel Müdür Bülbül, sınav sorularıyla ilgili olarak LGS merkezi sınavında öğrencinin öğrenme çıktıları belirlenirken eğitim öğretim faaliyetlerinin ana kaynağı olan ders kitaplarının kullanıldığını vurguladı.



Ders kitaplarının, öğrencinin gerçek hayatla bağ kurmasını sağlarken içerikte yer alan etkinlik ve örneklerle öğrencilerin konuları derinlemesine anlamalarını ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini desteklediğine işaret eden Bülbül, öğrencilerin, ders kitaplarındaki kazanımların edinilmesini sağlayacak etkinlikleri ve yayımladıkları örnek soruları anlayarak yapmaları önerisinde bulundu.



Bülbül, "Merkezi sınavda her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak farklı bilişsel düzeylerdeki becerileri ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Belirli aralıklarla yayımladığımız örnek sorular aslında sınav sorularına yönelik ipuçları barındırıyor." değerlendirmesini yaptı.



"AYNI İÇERİKLE SINAVI YAPACAĞIZ"



MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, yurt içi ve dışı sınav merkezlerinde düzenleyecekleri sınavın içeriğinde bir değişiklik olup olmadığına yönelik soruya, "Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik yok, aynı içerikle sınavı yapacağız. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru soruldu. Bu yıl 8'inci sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak." yanıtını verdi.

