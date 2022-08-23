Lisansüstü yapan öğretmenler Kariyer Basamakları Sınavı'ndan muaf

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere Kariyer Basamakları Sınavı'nda muafiyet hakkı tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine, lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin, uzman ve başöğretmenlik sınavından muaf olmalarına ilişkin yazı gönderdi.



Yazıya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na 26 Eylül-3 Ekim'de başvuruda bulunanlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, bu sürede lisansüstü eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN?

19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınavdan muaf olacak öğretmenlerin başvuruları, 26 Eylül-3 Ekim'de alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak.



Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında, 18 Temmuz'da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül'de tamamlanacak.

