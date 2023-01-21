Lisansüstü eğitim ücretleri geçen seneye göre 2 kat arttı

2022-2023 eğitim yılında yüksek lisans ve doktora yapmanın maliyeti geçen seneye oranla 2 kat arttı. Bölümler arasında fiyat farklılıklar 55 bin lirayı buldu.



En düşük yüksek lisans ücreti geçen sene ortalama 40 bin lirayen bu sene bu oran 70 bin liranın üzerinde. En düşük doktora ücreti ise ortalama ise 60 bin liradan 165 bin liraya çıktı.



Klinik psikoloji doktorasının ücreti 165 bin lirayı bulurken, bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programı 110 bin lira.



Öğrenciler, yüksek ücretleri ödemekte güçlük çektiklerini söylüyor

