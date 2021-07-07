Lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? (2021 Lise nakil işlemleri başvuru tarihleri)

Çeşitli nedenlerle lise eğitimlerine başka bir okulda devam etmek isteyen öğrenciler, lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, lise nakil başvuru tarihleri ne zaman?

07.07.2021 - 11:14

Lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? (2021 Lise nakil işlemleri başvuru tarihleri)

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Binlerce öğrenci ve veli lise nakil başvuru tarihleri için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak 2021-2022 takvimine çevirdi.

16 Temmuz'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme işlemleri sona ererken sonuçların açıklanmasıyla 1. nakil dönemi için başvurular alınacak. 

LİSE NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak,

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LİSE NAKİL ŞARTLARI NELER?

Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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