Lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS ikinci tercih sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını geçtiğimiz günlerde "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi, yerleştirme oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti. Öte yandan birinci nakil başvuruları da geride kaldı.



LGS NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22-26 Temmuz'da yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.



LGS NAKİL İŞLEMLERİNE DAİR



Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.



Her iki dönemde de merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.



Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.