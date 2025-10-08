Lise kaç yıl olacak? Gündemde iki ayrı seçenek var

3+1 FORMÜLÜ



4 yıllık zorunlu lise eğitiminin kısaltılması için farklı seçenecekler tartışılıyor.



Bunlardan ilki 3+1 formülü.



Bu formül uygulanırsa, öğrenciler 11'inci sınıf sonunda diploma alacak.



12'nci sınıf üniversiteye hazırlık yılı olarak planlanacak ve isteğe bağlı bırakılacak.



2+2 FORMÜLÜ



Bir diğer seçenekse 2+2 formülü.



Bu kapsamda lise eğitimi 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı olarak düzenlenecek.



2 yıldan sonra devam etmek istemeyen öğrencilerin, mesleki eğitime, açık öğretime ya da istihdam programlarına yönlendirilmesi üzerinde duruluyor.



Bu formüller uygulanırsa, yalnızca üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını okumak isteyen öğrenciler 4 yıl lise eğitimi alacak.