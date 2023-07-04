Lise kayıtları ne zaman başlayacak? (2023 MEB lise yerleştirme takvimi)

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?



Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.



Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ