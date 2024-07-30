Lise KPSS başvuruları bitiyor: KPSS para yatırma ne zaman son?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurularda artık sona gelindi. 15 Eylül'de yapılacak sınav için başvuru süreci 30 Temmuz'da sona erecek. Pek çok memur adayı da sınav başvuru ücretinin son ödeme tarihine odaklandı. Peki, KPSS para yatırma ne zaman son?

Lise KPSS başvuruları bitiyor: KPSS para yatırma ne zaman son?

Lise mezunu memur adaylarına yönelik düzenlenen Ortaöğretim sınavında başvuru takvimi geride kalmak üzere. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS PARA YATIRMA NE ZAMAN SON?

KPSS Ortaöğretim başvurusu 30 Temmuz tarihinde sona eriyor.

Sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların online platform üzerinden bankaların internet bankacılığı ya da mobil bankacılık hizmetini kullanarak 350 TL ödeme yapılması gerekecek.

İsteyenler ÖSYM kartlı ödeme sistemini kullanarak odeme.osym.gov.tr adresine giriş yaparak ödemesini tamamlayabilecek.

Ücret ödeme için son gün, 31 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

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