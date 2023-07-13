Lise KPSS (ortaöğretim) sınavı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

2023 KPSS ortaöğretim sınavı için tarih araştırmaları başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim için bekleyiş sürmeye devam ederken, sınavının hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. KPSS lise mezunlarına yönelik sınav için ÖSYM duyurusu bekleniyor. İşte ayrıntılar.



LİSE KPSS SINAVI NE ZAMAN, BU YIL OLACAK MI?



KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.



KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında organize edilecek.



ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.