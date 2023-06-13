Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ortağretim etabı hakkında bilgiler

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim yani lise düzeyi için araştırmalar hız kazandı. Lise mezunlarına yönelik düzenlenen söz konusu sınavın, bu yılki etabı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar en son gelişmeleri sorguluyor. Peki, Lise KPSS ne zaman?

Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ortağretim etabı hakkında bilgiler

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar,bu yıl Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca () yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lise oturumu hakkında son bilgiler son günlerde merak konusu oldu. İşte, Lise KPSS sınavı akkında bilgiler...

BU YIL LİSE KPSS OTURUMU OLACAK MI?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında organize edilecek.

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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