Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları tarihi)

2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS ortaöğretim sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih belli oldu. Peki, Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı



KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.

