Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları tarihi)

2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS ortaöğretim sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih belli oldu. Peki, Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.
CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.
Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
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