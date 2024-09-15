Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi

Lise mezunlarına yönelik düzenlenen ve iki yıl ara ile organize edilen KPSS Ortaöğretim oturumu yapıldı. Şimdi ise adayların sonuç tarihine yönelik beklentisi başladı.



LİSE KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı.



Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.



CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.



Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.



Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.