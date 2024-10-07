Lise KPSS tercihleri: 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile memur atamasına yönelik beklentiler de arttı. Pek çok lise mezunu memur adayı, ÖSYM'nin tercih kılavuzuna dair araştırmalarına hız verdi.



2024 LİSE (ORTAÖĞRETİM) KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



Tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI



2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim’e (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

