Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrenciler tarafından geçen yıl kurulan ve ilçedeki köy okulları ile ana sınıfı öğrencilerini tiyatroyla tanıştıran ekip, il genelindeki köylerde eğitim gören daha fazla öğrenciye ulaşmak için turneye çıktı.



Kocaali Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Almanca öğretmeni Fulsen Kılıçerli, Hendek ilçesi Uzuncaorman Murat Nişancı İlkokulundaki gösterimin ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla geçen yıl oluşan tiyatro kulübünün kendini geliştirdiğini ve 11 köy okulunda yaklaşık bin öğrenciye oyunlarını sergilediklerini söyledi.



Öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kılıçerli, "Vitaminler mi Mikroplar mı?", "Hayvanlar Haklı" ve "Kim Korkar Depremden" adlı oyunları sergilediklerini belirtti.

Öğrencilerin yaklaşık 2 yıldır ders saatleri dışında hazırladıkları oyunları köylere giderek öğrencilerin izlenimine sunduğunu anlatan Kılıçerli, ekibin 15 kişiye çıktığını ve oyun sayısını da arttırdıklarını kaydetti.



Bu yıl Kocaali'de gitmedikleri okullara ulaştıklarını ayrıca diğer ilçelere de açıldıklarını aktaran Kılıçerli, "Öğrencilerle birleşmek, onların yanına gitmek, onlara bir şeyler sunmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Geçen sene bu projeyi yaptığımızda çok mutlu olduk, bir şeyler başarabildiğimizi gördük, istediğimiz zaman bir şeyler yapabildiğimizin farkına vardık. Çalıştığımız zaman olacağını gördük ve bu sene devam etmek istedik. Öğrencilerimiz de gayet isteklilerdi, o yüzden genişleyerek devam ettik" diye konuştu.



"ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMELERİNİ GÖRMEK BÜTÜN BİR YILIN YORGUNLUĞUNU ALIYOR"

Aradan geçen bir senede oyunlara daha iyi hazırlandıklarını belirten biyoloji öğretmeni Gülnaz Ceyran da oluşturdukları ekibin 3 oyun sergilediğini kaydetti.



Köy okullarına oyunları sergilemek, okullardaki çocukları eğitmek ve onlara bir şeyler katmak amacıyla yola çıktıklarına işaret eden Ceyran, "Çok beğenilip olumlu tepkiler alınca bu yıl bir oyun daha ekleyerek, kadroyu ve sahneyi genişleterek çok daha güzel bir oyun çıkardık. Seneye çok daha iyi olabilir" dedi.

Ceyran, proje kapsamında ulaşabildikleri kadar okula gitmeyi düşündüklerini, oyunların sergilendiği sırada öğrencilerin gözlerinin ışıl ışıl olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Çocukların gülümsemelerini görmek bütün bir yılın yorgunluğunu alıyor. Bir dönem boyunca çok uzun bir şekilde çalıştık. Öğrencilerimiz çok özveriliydi. Ders sonlarında 'Yorgunuz.' demediler, güzel bir şekilde çalıştık. Kostümleri birlikte hazırladık. Her şeyi kendi aramızda biz yaptık. Öğrencilerin bütün yorgunluğu, çocukların gülümsemelerini gördükten sonra gidiyor. Amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Bu da bizi çok motive ediyor."



Tiyatro ekibinden 10. sınıf öğrencisi Meral Akyüz ise köy okullarındaki çocukları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Ne kadar yorulsak da çocukların enerjisi bizim yorgunluğumuzu bitiriyor. Çocuklarla eğlenmek, onları dansa kaldırmak çok güzel, çok eğlenceli" ifadesini kullandı.