Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Bazı öğrencilerin notları beklenenden yüksek çıktı!
İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavda soruların sızdırıldığı iddiası gündemde. Sınavlarda alınan yüksek notlardan şüphelenilmesi ile ortaya atılan iddia üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
Karnelerdeki başarı ortalamalarına yansıyacak yüksek notlar şüphe yarattı. Ortak sınavda sorular sızdı mı? sorusu gündemde.
İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavların sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma başlattı.
Soruların okul içinde sızdırılmasının mümkün olduğunu söyleyen Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, "Kuvvetle ihtimal bu okuldan ve öğretmenlerden çıkma ihtimali bence çok yüksek. Başka türlü yani bakanlığın sitesi hacklenemez herhangi okula sınav evrakı gelmediği için bunun dışarıya çıkarılma ihtimali yok. Bunun olabilmesi için mutlaka bir okulun içinden çıkması gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu yapılacak ortak sınavları okullara sınavdan 2 buçuk saat önce gönderiyor. Okullar bu sınavın çıktısını alarak öğrencilerine uyguluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
1. dönem 2'inci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini gördü. Bazı öğrenciler beklenenden daha yüksek not almıştı.bu durum şüphe uyandırdı.
Yılmaz, "Olsa olsa bir okul çıktıları aldı ya öğretmenler öğrencilerinin notlarını yükseltmek için cevapları verdi ya da öğrencilerden bir tanesi alıp bu soruları öğretmenlere sordu. Çaktırmadan ve ulastığı sonuçları da çevresiyle paylaştı. Başka bır ihtimali düşünemiyorum." diye konuştu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklamasında ''Saha taraması yapılıyor. Soruların sızdırılmasına ilişkin kesin tespitlerin ardından müfettiş görevlendirilir. Fiili işleyene göre cezai durum değişir.'' ifadelerini kullandı.
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