Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Bazı öğrencilerin notları beklenenden yüksek çıktı!

Karnelerdeki başarı ortalamalarına yansıyacak yüksek notlar şüphe yarattı. Ortak sınavda sorular sızdı mı? sorusu gündemde.



İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavların sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma başlattı.



Soruların okul içinde sızdırılmasının mümkün olduğunu söyleyen Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, "Kuvvetle ihtimal bu okuldan ve öğretmenlerden çıkma ihtimali bence çok yüksek. Başka türlü yani bakanlığın sitesi hacklenemez herhangi okula sınav evrakı gelmediği için bunun dışarıya çıkarılma ihtimali yok. Bunun olabilmesi için mutlaka bir okulun içinden çıkması gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu yapılacak ortak sınavları okullara sınavdan 2 buçuk saat önce gönderiyor. Okullar bu sınavın çıktısını alarak öğrencilerine uyguluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



1. dönem 2'inci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini gördü. Bazı öğrenciler beklenenden daha yüksek not almıştı.bu durum şüphe uyandırdı.

