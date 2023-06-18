Lise sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Bazı öğrenciler ise düşük notları için sorunluluk sınavlarını bekliyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara odaklanıldı. İşte, 2022-2023 lise sorumluluk sınavları hakkında bilgiler...



SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?



Bir önceki kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını duyurmuştu.



Özer buradaki açıklamasında; sorumluluk sınavı tarihleri hakkında ise "Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran’da” demişti.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

