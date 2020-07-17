ntv.com.tr 17.07.2020 - 14:50 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 16:15
GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)
Kontenjan: 100
Taban Puan: 500
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 497,41
En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 494,82
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 494,57
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 493,4
En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 492,39
En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 489,67
En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
En düşük yüzdelik dilim: 0,06
HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 487,97
En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 484,38
En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 482,66
En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 480,84
En yüksek yüzdelik dilim: 1
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 480,37
En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
En düşük yüzdelik dilim: 0,34
KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARTAL)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 478,76
En yüksek yüzdelik dilim: 1,17
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
VEFA LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,58
En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
En düşük yüzdelik dilim: 0,32
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,36
En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,34
ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,23
En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
En düşük yüzdelik dilim: 0,09
BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 476,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
En düşük yüzdelik dilim: 0,39
BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - Fransızca (KARTAL)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 472,34
En yüksek yüzdelik dilim: 1,77
En düşük yüzdelik dilim: 1,41
BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 475,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
En düşük yüzdelik dilim: 0,68
PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 475
En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
En düşük yüzdelik dilim: 0,3
YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,86
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,25
ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,1
En yüksek yüzdelik dilim: 1,99
En düşük yüzdelik dilim: 1,37
MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 469,51
En yüksek yüzdelik dilim: 2,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,39
YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 467,44
En yüksek yüzdelik dilim: 2,26
En düşük yüzdelik dilim: 1,32
PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 467,22
En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,63
HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 465,87
En yüksek yüzdelik dilim: 2,44
En düşük yüzdelik dilim: 1,5
ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ - (MALTEPE)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 465,61
En yüksek yüzdelik dilim: 2,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,63
VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 464,38
En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
En düşük yüzdelik dilim: 0,46
KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 464,14
En yüksek yüzdelik dilim: 2,63
En düşük yüzdelik dilim: 1,08
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 463,5
En yüksek yüzdelik dilim: 2,69
En düşük yüzdelik dilim: 1,14
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 463,26
En yüksek yüzdelik dilim: 2,73
En düşük yüzdelik dilim: 0,68
KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 461,72
En yüksek yüzdelik dilim: 2,91
En düşük yüzdelik dilim: 0,57
NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 461,49
En yüksek yüzdelik dilim: 2,94
En düşük yüzdelik dilim: 1,48
MALTEPE FEN LİSESİ - (MALTEPE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 461,27
En yüksek yüzdelik dilim: 12,96
En düşük yüzdelik dilim: 1,11
BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 460,79
En yüksek yüzdelik dilim: 3,02
En düşük yüzdelik dilim: 1,57
ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 458,65
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 1,66
BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYOĞLU)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 458,61
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 458,12
En yüksek yüzdelik dilim: 3,34
En düşük yüzdelik dilim: 1,01
KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,85
En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
En düşük yüzdelik dilim: 1,41
BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,6
En yüksek yüzdelik dilim: 3,53
En düşük yüzdelik dilim: 1,41
KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 456
En yüksek yüzdelik dilim: 3,6
En düşük yüzdelik dilim: 1,05
KARTAL ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 452,94
En yüksek yüzdelik dilim: 4
En düşük yüzdelik dilim: 2,28
BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 452,24
En yüksek yüzdelik dilim: 14,1
En düşük yüzdelik dilim: 0,56
GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 452,11
En yüksek yüzdelik dilim: 4,11
En düşük yüzdelik dilim: 1,48
ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 451,5
En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
En düşük yüzdelik dilim: 1,82
SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 451,34
En yüksek yüzdelik dilim: 4,22
En düşük yüzdelik dilim: 2,08
FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,69
En yüksek yüzdelik dilim: 4,64
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ -Almanca - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 448,11
En yüksek yüzdelik dilim: 4,72
En düşük yüzdelik dilim: 2,29
BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 447,54
En yüksek yüzdelik dilim: 4,72
En düşük yüzdelik dilim: 2,29
BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 447,39
En yüksek yüzdelik dilim: 4,75
En düşük yüzdelik dilim: 1,25
NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 447,26
En yüksek yüzdelik dilim: 4,76
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
KARTAL ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KARTAL)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 446,79
En yüksek yüzdelik dilim: 4,83
En düşük yüzdelik dilim: 2,83
SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 446,56
En yüksek yüzdelik dilim: 4,85
En düşük yüzdelik dilim: 2,07
PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 445,98
En yüksek yüzdelik dilim: 4,94
En düşük yüzdelik dilim: 1,53
DR. VASIF TOPÇU FEN LİSESİ - (ŞİLE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 445,85
En yüksek yüzdelik dilim: 4,96
En düşük yüzdelik dilim: 1,62
HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 444,73
En yüksek yüzdelik dilim: 5,12
En düşük yüzdelik dilim: 2,87
MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 443,45
En yüksek yüzdelik dilim: 5,3
En düşük yüzdelik dilim: 1,53
İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 443,1
En yüksek yüzdelik dilim: 5,34
En düşük yüzdelik dilim: 1,13
İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 441,1
En yüksek yüzdelik dilim: 5,63
En düşük yüzdelik dilim: 2,86
DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 440,77
En yüksek yüzdelik dilim: 5,68
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
EYÜPSULTAN ANADOLU LİSESİ - (EYÜPSULTAN)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,56
En yüksek yüzdelik dilim: 5,71
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 440,38
En yüksek yüzdelik dilim: 5,74
En düşük yüzdelik dilim: 2,31
FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,69
En yüksek yüzdelik dilim: 4,64
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Rusça - (BAŞAKŞEHİR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 440,03
En yüksek yüzdelik dilim: 5,79
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 440,02
En yüksek yüzdelik dilim: 5,79
En düşük yüzdelik dilim: 3,06
İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 439,54
En yüksek yüzdelik dilim: 5,87
En düşük yüzdelik dilim: 3,14
İSTANBUL ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,85
En yüksek yüzdelik dilim: 5,97
En düşük yüzdelik dilim: 0,53
PENDİK FATİH ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,12
En yüksek yüzdelik dilim: 6,08
En düşük yüzdelik dilim: 4,09
ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 436,31
En yüksek yüzdelik dilim: 6,36
En düşük yüzdelik dilim: 1,84
SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 436,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,41
En düşük yüzdelik dilim: 3,28
MEHMET TEKİNALP ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 435,48
En yüksek yüzdelik dilim: 6,49
En düşük yüzdelik dilim: 2,32
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 435,18
En yüksek yüzdelik dilim: 6,54
En düşük yüzdelik dilim: 3,83
KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - İspanyolca (KADIKÖY)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 434,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,71
En düşük yüzdelik dilim: 3,66
BEŞİKTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Almanca - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 433,62
En yüksek yüzdelik dilim: 6,78
En düşük yüzdelik dilim: 2,7
PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 433,01
En yüksek yüzdelik dilim: 6,87
En düşük yüzdelik dilim: 1,06
GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 431,87
En yüksek yüzdelik dilim: 7,06
En düşük yüzdelik dilim: 3,44
YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 431,73
En yüksek yüzdelik dilim: 7,07
En düşük yüzdelik dilim: 4,96
İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek-Arapça - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 431,71
En yüksek yüzdelik dilim: 7,08
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)
Kontenjan: 210
Taban Puan: 431,52
En yüksek yüzdelik dilim: 7,11
En düşük yüzdelik dilim: 1,35
GAZİ ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 210
Taban Puan: 430,26
En yüksek yüzdelik dilim: 7,31
En düşük yüzdelik dilim: 2,64
HABİRE YAHŞİ ANADOLU LİSESİ - (ATAŞEHİR)
Kontenjan: 210
Taban Puan: 429,52
En yüksek yüzdelik dilim: 7,42
En düşük yüzdelik dilim: 3,35
ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 428,49
En yüksek yüzdelik dilim: 7,59
En düşük yüzdelik dilim: 3,78
KADIKÖY AHMET SANİ GEZİSİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 428,29
En yüksek yüzdelik dilim: 7,62
En düşük yüzdelik dilim: 3,28
ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 428,28
En yüksek yüzdelik dilim: 7,62
En düşük yüzdelik dilim: 3,76
KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - İspanyolca - (KADIKÖY)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 427,47
En yüksek yüzdelik dilim: 7,75
En düşük yüzdelik dilim: 3,07
KIRIMLI FAZİLET OLCAY ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 427,34
En yüksek yüzdelik dilim: 7,77
En düşük yüzdelik dilim: 4,2
MEHMET ÖNER ANADOLU LİSESİ - (GÜNGÖREN)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 427,17
En yüksek yüzdelik dilim: 7,8
En düşük yüzdelik dilim: 4,96
KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 426,76
En yüksek yüzdelik dilim: 7,86
En düşük yüzdelik dilim: 3,37
FATİH SULTAN MEHMET ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 425,85
En yüksek yüzdelik dilim: 8,02
En düşük yüzdelik dilim: 0,61
HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ - (SİLİVRİ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 425,11
En yüksek yüzdelik dilim: 8,14
En düşük yüzdelik dilim: 2,62
İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 424,98
En yüksek yüzdelik dilim: 8,17
En düşük yüzdelik dilim: 4,37
İSTANBUL TİCARET ODASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GÜNGÖREN)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 424,73
En yüksek yüzdelik dilim: 8,21
En düşük yüzdelik dilim: 1,49
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 424,57
En yüksek yüzdelik dilim: 8,23
En düşük yüzdelik dilim: 1,26
BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 424,04
En yüksek yüzdelik dilim: 8,32
En düşük yüzdelik dilim: 5,11
KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KAĞITHANE)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 423,63
En yüksek yüzdelik dilim: 8,39
En düşük yüzdelik dilim: 4,82
HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 422,97
En yüksek yüzdelik dilim: 8,5
En düşük yüzdelik dilim:4,88
PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 422,68
En yüksek yüzdelik dilim: 8,56
En düşük yüzdelik dilim: 6,24
MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 422,63
En yüksek yüzdelik dilim: 8,56
En düşük yüzdelik dilim: 3,57
BEYOĞLU KIZ ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 422,1
En yüksek yüzdelik dilim: 8,66
En düşük yüzdelik dilim: 3,06
GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - Almanca - (GAZİOSMANPAŞA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 422,1
En yüksek yüzdelik dilim: 8,66
En düşük yüzdelik dilim: 5,85
GÜLİZAR ZEKİ OBDAN ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 422,04
En yüksek yüzdelik dilim: 8,67
En düşük yüzdelik dilim: 4,32
VALİ MUAMMER GÜLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 419,8
En yüksek yüzdelik dilim: 9,06
En düşük yüzdelik dilim: 4,38
MEVLANA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 419,4
En yüksek yüzdelik dilim: 9,13
En düşük yüzdelik dilim: 4,83
ÇAMLICA KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 417,91
En yüksek yüzdelik dilim: 9,39
En düşük yüzdelik dilim: 6,05
ÇAMLICA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 417,89
En yüksek yüzdelik dilim: 9,4
En düşük yüzdelik dilim: 2,22
DR. KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 417,67
En yüksek yüzdelik dilim: 9,44
En düşük yüzdelik dilim: 5,82
KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ- Erkek-İngilizce - (KAĞITHANE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 416,9
En yüksek yüzdelik dilim: 9,57
En düşük yüzdelik dilim: 1,53
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 416,69
En yüksek yüzdelik dilim: 9,61
En düşük yüzdelik dilim: 3,46
ÖĞRENCİDEN ARMAĞAN ANADOLU LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 415,99
En yüksek yüzdelik dilim: 9,73
En düşük yüzdelik dilim: 5,79
AZİZ SANCAR ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 413,98
En yüksek yüzdelik dilim: 10,09
En düşük yüzdelik dilim: 5,38
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 412,94
En yüksek yüzdelik dilim: 10,28
En düşük yüzdelik dilim: 3,98
CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (SULTANGAZİ)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 412,72
En yüksek yüzdelik dilim: 10,32
En düşük yüzdelik dilim: 7,11
ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ -Erkek-İngilizce - (PENDİK)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 412,37
En yüksek yüzdelik dilim: 10,39
En düşük yüzdelik dilim: 1,28
KANDİLLİ KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 410,6
En yüksek yüzdelik dilim: 10,73
En düşük yüzdelik dilim: 3,94
ÇATALCA ANADOLU LİSESİ - (ÇATALCA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 410,07
En yüksek yüzdelik dilim: 10,83
En düşük yüzdelik dilim: 4,56
ŞEHİT MEHMET KARAASLAN ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 409,77
En yüksek yüzdelik dilim: 10,88
En düşük yüzdelik dilim: 8,02
PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ - (BEYKOZ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 408,23
En yüksek yüzdelik dilim: 11,18
En düşük yüzdelik dilim: 7,32
ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 407,76
En yüksek yüzdelik dilim: 11,28
En düşük yüzdelik dilim: 1,97
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 404,27
En yüksek yüzdelik dilim: 11,98
En düşük yüzdelik dilim: 2,47
ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 402,94
En yüksek yüzdelik dilim: 12,25
En düşük yüzdelik dilim: 4,32
ŞEHİT SELÇUK GÜRDAL ANADOLU LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 402,46
En yüksek yüzdelik dilim: 12,35
En düşük yüzdelik dilim: 5,72
ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 401,41
En yüksek yüzdelik dilim: 12,57
En düşük yüzdelik dilim: 6,29
HAKKI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 398,76
En yüksek yüzdelik dilim: 13,12
En düşük yüzdelik dilim: 8,31
ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - Arapça - (PENDİK)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 395,73
En yüksek yüzdelik dilim: 13,78
En düşük yüzdelik dilim: 5,71
KAPTAN AHMET ERDOĞAN ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 393,51
En yüksek yüzdelik dilim: 14,28
En düşük yüzdelik dilim: 7,78
BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 393,43
En yüksek yüzdelik dilim: 14,3
En düşük yüzdelik dilim: 8,88
ÜMRANİYE ŞEHİT EROL OLÇOK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜMRANİYE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 391,1
En yüksek yüzdelik dilim: 14,82
En düşük yüzdelik dilim: 3,86
BAYRAMPAŞA ALİYA İZZETBEGOVİÇ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 391,04
En yüksek yüzdelik dilim: 14,83
En düşük yüzdelik dilim: 2,06
PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 390,83
En yüksek yüzdelik dilim: 14,88
En düşük yüzdelik dilim: 3,62
KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 387,97
En yüksek yüzdelik dilim: 15,55
En düşük yüzdelik dilim: 5,55
TENZİLE ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 387,94
En yüksek yüzdelik dilim: 15,56
En düşük yüzdelik dilim: 1,61
ŞEHİT MURAT KOCATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (AVCILAR)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 387,49
En yüksek yüzdelik dilim: 15,67
En düşük yüzdelik dilim: 9,13
BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 386,77
En yüksek yüzdelik dilim: 15,84
En düşük yüzdelik dilim: 7,55
PENDİK ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 383,3
En yüksek yüzdelik dilim: 16,18
En düşük yüzdelik dilim: 7,16
OYA-ALİ OSMAN KEÇECİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (ŞİLE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 485,19
En yüksek yüzdelik dilim: 16,21
En düşük yüzdelik dilim: 5,53
ŞEHİT MUHAMMED FAZLI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANBEYLİ)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 382,24
En yüksek yüzdelik dilim: 16,92
En düşük yüzdelik dilim: 7,96
GÜZELYURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ESENYURT)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 381,58
En yüksek yüzdelik dilim: 17,09
En düşük yüzdelik dilim: 2,96
ŞEHİT TOLGA ECEBALIN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 380,66
En yüksek yüzdelik dilim: 17,31
En düşük yüzdelik dilim: 5,37
ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 379,94
En yüksek yüzdelik dilim: 17,5
En düşük yüzdelik dilim: 10,97
HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 377,49
En yüksek yüzdelik dilim: 18,12
En düşük yüzdelik dilim: 9,92
FATİH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 377,12
En yüksek yüzdelik dilim: 18,22
En düşük yüzdelik dilim: 6,17
ŞEHİT AKIN SERTÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ATAŞEHİR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 386,85
En yüksek yüzdelik dilim: 18,29
En düşük yüzdelik dilim: 9,57