Lise taban puan ve kontenjanları | İzmir liseleri

LGS sonuçları açıklandı, lise taban puanları ve kontenjanlar da belli oldu. Adaylar 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.İzmir'de öğrenim görmek isteyen adaylar için liselerin taban puanları ve kontenjanları...

17.07.2020 - 15:32

Lise taban puan ve kontenjanları | İzmir liseleri

İZMİR FEN LİSESİ (BORNOVA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 494,5702

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01


BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ (BUCA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 486,7926

En yüksek yüzdelik dilim: 0,57

En düşük yüzdelik dilim: 0,11


ATATÜRK LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 300

Taban Puan: 476,8871

En yüksek yüzdelik dilim: 1,33

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

BORNOVA ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)

Kontenjan: 270 

Taban Puan: 467,8676

En yüksek yüzdelik dilim: 2,22  

En düşük yüzdelik dilim: 0,2

İZMİR KIZ LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 90 

Taban Puan: 462,678

En yüksek yüzdelik dilim: 2,8 

En düşük yüzdelik dilim: 1,45


ÇİĞLİ FEN LİSESİ (ÇİĞLİ)

Kontenjan: 150  460,0192  3,11  0,11

Taban Puan: 460,0192 

En yüksek yüzdelik dilim: 3,11  

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

GÜZELBAHÇE 60YIL (GÜZELBAHÇE)

Kontenjan: 180  455,8519  3,61  0,26

Taban Puan: 455,8519  

En yüksek yüzdelik dilim: 3,61  

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

TİRE BELGİN ATİLA ÇALLIOĞLU FEN LİSESİ (TİCE)

Kontenjan: 90  

Taban Puan: 454,258

En yüksek yüzdelik dilim: 3,82

En düşük yüzdelik dilim: 0,79

BUCA FATMA SAYGIN ANADOLU LİSESİ (BUCA)

Kontenjan: 90  452,0209  4,12  2,73

Taban Puan: 452,0209 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,12  

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

YUSUF KEMALETTİN PERİN FEN LİSESİ (BERGAMA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 449,939 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,4  

En düşük yüzdelik dilim: 0,33

ÖDEMİŞ AYHAN KÖKMEN FEN LİSESİ (ÖDEMİŞ)

Kontenjan: 90 4,64  

Taban Puan: 448,114 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64  

En düşük yüzdelik dilim: 0,2

ŞEHİT AHMET ÖZSOY FEN LİSESİ (MENEMEN)

Kontenjan: 120 446,8388  4,82  1,84

Taban Puan: 446,8388 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,82  

En düşük yüzdelik dilim: 1,84

KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)

Kontenjan: 120  446,2174  4,9  2,05

Taban Puan: 446,2174 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,9  

En düşük yüzdelik dilim: 2,05

ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ (KARABAGLAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 445,8702

En yüksek yüzdelik dilim: 4,95

En düşük yüzdelik dilim: 2,68
 
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)

Kontenjan: 150  445,6296  4,99  2,75

Taban Puan: 445,6296 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,99  

En düşük yüzdelik dilim: 2,75


KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)

Kontenjan: 30 

Taban Puan: 444,5653 

En yüksek yüzdelik dilim: 5,14  

En düşük yüzdelik dilim: 3,22


YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)

Kontenjan: 90  441,6859  5,55  2,84

Taban Puan: 441,6859  

En yüksek yüzdelik dilim: 5,55  

En düşük yüzdelik dilim: 2,84

KONAK ANADOLU LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 180  436,4249  6,34  1,45

Taban Puan: 436,4249 

En yüksek yüzdelik dilim: 6,34  

En düşük yüzdelik dilim: 1,45


GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ (GAZİEMİR)

Kontenjan:  90 

Taban Puan: 436,4243 

En yüksek yüzdelik dilim: 6,35  

En düşük yüzdelik dilim: 4,03


İZMİR ANADOLU LİSESİ(KARABAĞLAR)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 433,8292

En yüksek yüzdelik dilim: 6,74

En düşük yüzdelik dilim: 3,97


MENDERES FATMA-RAMAZAN BÜKÜŞOĞLU ANADOLU LİSESİ (MENDERES)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 426,515

En yüksek yüzdelik dilim: 7,91

En düşük yüzdelik dilim:  2,98

BUCA MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BUCA)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 422,684

En yüksek yüzdelik dilim: 8,55

En düşük yüzdelik dilim: 4,61

ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ (ALİAGA)

Kontenjan: 150

Taban Puan:  422,1023

En yüksek yüzdelik dilim:  8,66

En düşük yüzdelik dilim: 3,64

TORBALI 7 EYLÜL ANADOLU LİSESİ (TORBALI)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 421,1683

En yüksek yüzdelik dilim: 8,81

En düşük yüzdelik dilim: 3,86

İZMİR CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (URLA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 412,5428

En yüksek yüzdelik dilim: 10,36

En düşük yüzdelik dilim:  5,53

BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BERGAMA)

Kontenjan:  60

Taban Puan: 407,489

En yüksek yüzdelik dilim: 11,33  

En düşük yüzdelik dilim: 4,4

TİRE ÖĞRETMEN MELAHAT AKSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TİRE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: / 395,7244

En yüksek yüzdelik dilim: 13,79

En düşük yüzdelik dilim: 3,98

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 381,8285

En yüksek yüzdelik dilim: 17,02

En düşük yüzdelik dilim: 4


KONAK İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 375,2934

En yüksek yüzdelik dilim: 18,7

En düşük yüzdelik dilim: 10,62

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