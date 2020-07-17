Lise taban puan ve kontenjanları | İzmir liseleri

İZMİR FEN LİSESİ (BORNOVA)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 494,5702



En yüksek yüzdelik dilim: 0,11



En düşük yüzdelik dilim: 0,01





BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ (BUCA)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 486,7926



En yüksek yüzdelik dilim: 0,57



En düşük yüzdelik dilim: 0,11





ATATÜRK LİSESİ (KONAK)



Kontenjan: 300



Taban Puan: 476,8871



En yüksek yüzdelik dilim: 1,33



En düşük yüzdelik dilim: 0,11



BORNOVA ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)



Kontenjan: 270



Taban Puan: 467,8676



En yüksek yüzdelik dilim: 2,22



En düşük yüzdelik dilim: 0,2



İZMİR KIZ LİSESİ (KONAK)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 462,678



En yüksek yüzdelik dilim: 2,8



En düşük yüzdelik dilim: 1,45





ÇİĞLİ FEN LİSESİ (ÇİĞLİ)



Kontenjan: 150 460,0192 3,11 0,11



Taban Puan: 460,0192



En yüksek yüzdelik dilim: 3,11



En düşük yüzdelik dilim: 0,11



GÜZELBAHÇE 60YIL (GÜZELBAHÇE)



Kontenjan: 180 455,8519 3,61 0,26



Taban Puan: 455,8519



En yüksek yüzdelik dilim: 3,61



En düşük yüzdelik dilim: 0,26



TİRE BELGİN ATİLA ÇALLIOĞLU FEN LİSESİ (TİCE)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 454,258



En yüksek yüzdelik dilim: 3,82



En düşük yüzdelik dilim: 0,79



BUCA FATMA SAYGIN ANADOLU LİSESİ (BUCA)



Kontenjan: 90 452,0209 4,12 2,73



Taban Puan: 452,0209



En yüksek yüzdelik dilim: 4,12



En düşük yüzdelik dilim: 2,73



YUSUF KEMALETTİN PERİN FEN LİSESİ (BERGAMA)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 449,939



En yüksek yüzdelik dilim: 4,4



En düşük yüzdelik dilim: 0,33



ÖDEMİŞ AYHAN KÖKMEN FEN LİSESİ (ÖDEMİŞ)



Kontenjan: 90 4,64



Taban Puan: 448,114



En yüksek yüzdelik dilim: 4,64



En düşük yüzdelik dilim: 0,2



ŞEHİT AHMET ÖZSOY FEN LİSESİ (MENEMEN)



Kontenjan: 120 446,8388 4,82 1,84



Taban Puan: 446,8388



En yüksek yüzdelik dilim: 4,82



En düşük yüzdelik dilim: 1,84



KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)



Kontenjan: 120 446,2174 4,9 2,05



Taban Puan: 446,2174



En yüksek yüzdelik dilim: 4,9



En düşük yüzdelik dilim: 2,05



ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ (KARABAGLAR)



Kontenjan: 120



Taban Puan: 445,8702



En yüksek yüzdelik dilim: 4,95



En düşük yüzdelik dilim: 2,68



15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)



Kontenjan: 150 445,6296 4,99 2,75



Taban Puan: 445,6296



En yüksek yüzdelik dilim: 4,99



En düşük yüzdelik dilim: 2,75





KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)



Kontenjan: 30



Taban Puan: 444,5653



En yüksek yüzdelik dilim: 5,14



En düşük yüzdelik dilim: 3,22





YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)



Kontenjan: 90 441,6859 5,55 2,84



Taban Puan: 441,6859



En yüksek yüzdelik dilim: 5,55



En düşük yüzdelik dilim: 2,84



KONAK ANADOLU LİSESİ (KONAK)



Kontenjan: 180 436,4249 6,34 1,45



Taban Puan: 436,4249



En yüksek yüzdelik dilim: 6,34



En düşük yüzdelik dilim: 1,45





GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ (GAZİEMİR)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 436,4243



En yüksek yüzdelik dilim: 6,35



En düşük yüzdelik dilim: 4,03





İZMİR ANADOLU LİSESİ(KARABAĞLAR)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 433,8292



En yüksek yüzdelik dilim: 6,74



En düşük yüzdelik dilim: 3,97





MENDERES FATMA-RAMAZAN BÜKÜŞOĞLU ANADOLU LİSESİ (MENDERES)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 426,515



En yüksek yüzdelik dilim: 7,91



En düşük yüzdelik dilim: 2,98



BUCA MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BUCA)



Kontenjan: 60



Taban Puan: 422,684



En yüksek yüzdelik dilim: 8,55



En düşük yüzdelik dilim: 4,61



ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ (ALİAGA)



Kontenjan: 150



Taban Puan: 422,1023



En yüksek yüzdelik dilim: 8,66



En düşük yüzdelik dilim: 3,64



TORBALI 7 EYLÜL ANADOLU LİSESİ (TORBALI)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 421,1683



En yüksek yüzdelik dilim: 8,81



En düşük yüzdelik dilim: 3,86



İZMİR CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (URLA)



Kontenjan: 90



Taban Puan: 412,5428



En yüksek yüzdelik dilim: 10,36



En düşük yüzdelik dilim: 5,53



BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BERGAMA)



Kontenjan: 60



Taban Puan: 407,489



En yüksek yüzdelik dilim: 11,33



En düşük yüzdelik dilim: 4,4



TİRE ÖĞRETMEN MELAHAT AKSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TİRE)



Kontenjan: 120



Taban Puan: / 395,7244



En yüksek yüzdelik dilim: 13,79



En düşük yüzdelik dilim: 3,98



ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONAK)



Kontenjan: 60



Taban Puan: 381,8285



En yüksek yüzdelik dilim: 17,02



En düşük yüzdelik dilim: 4





KONAK İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONAK)



Kontenjan: 30



Taban Puan: 375,2934



En yüksek yüzdelik dilim: 18,7



En düşük yüzdelik dilim: 10,62

