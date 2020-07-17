Lise taban puan ve kontenjanları | İzmir liseleri

17.07.2020 - 15:32
İZMİR FEN LİSESİ (BORNOVA)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 494,5702
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ (BUCA)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 486,7926
En yüksek yüzdelik dilim: 0,57
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
ATATÜRK LİSESİ (KONAK)
Kontenjan: 300
Taban Puan: 476,8871
En yüksek yüzdelik dilim: 1,33
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
BORNOVA ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)
Kontenjan: 270
Taban Puan: 467,8676
En yüksek yüzdelik dilim: 2,22
En düşük yüzdelik dilim: 0,2
İZMİR KIZ LİSESİ (KONAK)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 462,678
En yüksek yüzdelik dilim: 2,8
En düşük yüzdelik dilim: 1,45
ÇİĞLİ FEN LİSESİ (ÇİĞLİ)
Kontenjan: 150 460,0192 3,11 0,11
Taban Puan: 460,0192
En yüksek yüzdelik dilim: 3,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
GÜZELBAHÇE 60YIL (GÜZELBAHÇE)
Kontenjan: 180 455,8519 3,61 0,26
Taban Puan: 455,8519
En yüksek yüzdelik dilim: 3,61
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
TİRE BELGİN ATİLA ÇALLIOĞLU FEN LİSESİ (TİCE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 454,258
En yüksek yüzdelik dilim: 3,82
En düşük yüzdelik dilim: 0,79
BUCA FATMA SAYGIN ANADOLU LİSESİ (BUCA)
Kontenjan: 90 452,0209 4,12 2,73
Taban Puan: 452,0209
En yüksek yüzdelik dilim: 4,12
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
YUSUF KEMALETTİN PERİN FEN LİSESİ (BERGAMA)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 449,939
En yüksek yüzdelik dilim: 4,4
En düşük yüzdelik dilim: 0,33
ÖDEMİŞ AYHAN KÖKMEN FEN LİSESİ (ÖDEMİŞ)
Kontenjan: 90 4,64
Taban Puan: 448,114
En yüksek yüzdelik dilim: 4,64
En düşük yüzdelik dilim: 0,2
ŞEHİT AHMET ÖZSOY FEN LİSESİ (MENEMEN)
Kontenjan: 120 446,8388 4,82 1,84
Taban Puan: 446,8388
En yüksek yüzdelik dilim: 4,82
En düşük yüzdelik dilim: 1,84
KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)
Kontenjan: 120 446,2174 4,9 2,05
Taban Puan: 446,2174
En yüksek yüzdelik dilim: 4,9
En düşük yüzdelik dilim: 2,05
ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ (KARABAGLAR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 445,8702
En yüksek yüzdelik dilim: 4,95
En düşük yüzdelik dilim: 2,68
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)
Kontenjan: 150 445,6296 4,99 2,75
Taban Puan: 445,6296
En yüksek yüzdelik dilim: 4,99
En düşük yüzdelik dilim: 2,75
KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 444,5653
En yüksek yüzdelik dilim: 5,14
En düşük yüzdelik dilim: 3,22
YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)
Kontenjan: 90 441,6859 5,55 2,84
Taban Puan: 441,6859
En yüksek yüzdelik dilim: 5,55
En düşük yüzdelik dilim: 2,84
KONAK ANADOLU LİSESİ (KONAK)
Kontenjan: 180 436,4249 6,34 1,45
Taban Puan: 436,4249
En yüksek yüzdelik dilim: 6,34
En düşük yüzdelik dilim: 1,45
GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ (GAZİEMİR)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 436,4243
En yüksek yüzdelik dilim: 6,35
En düşük yüzdelik dilim: 4,03
İZMİR ANADOLU LİSESİ(KARABAĞLAR)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 433,8292
En yüksek yüzdelik dilim: 6,74
En düşük yüzdelik dilim: 3,97
MENDERES FATMA-RAMAZAN BÜKÜŞOĞLU ANADOLU LİSESİ (MENDERES)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 426,515
En yüksek yüzdelik dilim: 7,91
En düşük yüzdelik dilim: 2,98
BUCA MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BUCA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 422,684
En yüksek yüzdelik dilim: 8,55
En düşük yüzdelik dilim: 4,61
ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ (ALİAGA)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 422,1023
En yüksek yüzdelik dilim: 8,66
En düşük yüzdelik dilim: 3,64
TORBALI 7 EYLÜL ANADOLU LİSESİ (TORBALI)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 421,1683
En yüksek yüzdelik dilim: 8,81
En düşük yüzdelik dilim: 3,86
İZMİR CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (URLA)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 412,5428
En yüksek yüzdelik dilim: 10,36
En düşük yüzdelik dilim: 5,53
BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BERGAMA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 407,489
En yüksek yüzdelik dilim: 11,33
En düşük yüzdelik dilim: 4,4
TİRE ÖĞRETMEN MELAHAT AKSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TİRE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: / 395,7244
En yüksek yüzdelik dilim: 13,79
En düşük yüzdelik dilim: 3,98
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONAK)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 381,8285
En yüksek yüzdelik dilim: 17,02
En düşük yüzdelik dilim: 4
KONAK İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONAK)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 375,2934
En yüksek yüzdelik dilim: 18,7
En düşük yüzdelik dilim: 10,62