Lise taban puanları ne zaman belli olacak?

Liseye geçecek olan öğrencilerin katıldığı LGS sınavı 6 Haziran 2021’de gerçekleşti. LGS sınavına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanması ile birlikte yüzdelik dilimler ve taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan taban puanları henüz açıklanmadı.



LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde yer aldığı sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Öğrenci hangi yüzdelik dilim içerine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.



2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılacak.

