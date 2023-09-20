Lisede sınıfta kalma geri geldi: Okullarda özel komisyon kurulacak

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti, liselerde sınıf tekrarı geri geldi. Öğrenciler en az 50 not ortalaması ile en fazla 3 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Alt sınıf dahil 6 dersten başarısız olan sınıf tekrarı yapacak.

30 günden fazla özürsüz devamsızlık yapanlar da sınıfta kalacak.

OKULLARDA KOMİSYON KURULACAK



Milli Eğitim Bakanlığı, risk taşıyan öğrencilerin takibiyle ilgili de yeni kararlar aldı. Liselerde bu yıl ilk kez zorunlu olarak "önleme, müdahele ve yönlendirme komisyonları" kurulacak.



MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, "Aşamalı olarak sadece yıllık değil, birinci yazılı ikinci yazılı vb gibi raporlar hazırlayıp idareyi bilgilendirmesi ve öğrencinin devamlı izleme takip içinde süreçlerini takip etmeyi yönetecek." dedi.



Komisyonlar, öğrenciler yakın takibe alacak. Hem derslerdeki başarıları, hem de devamsızlıkları izlenecek. Durumun gerektiği biçimde raporlayıp idareyi yönlendirecek ve idarede ona göre tedbir alacak.

12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYARI



Topçu, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini devamsızlık yapmamaları için uyardı.



Topçu, "1. dönem sonuna doğrau af beklentisi ile hareket ediyor ve buna güvenerek devamsılık hakkını dolduruyorlar. Açık liseye geçişte bahsettiğimiz hususlar burayla da ilgili. Onun için bu sene öğrencilerimiz bu anlamda mağdur olmamak için böyle bir af beklentisi içinde olmamalı." ifadelerini kullandı.