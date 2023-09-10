Liselerde devamsızlık hakkı kaç gün? 2023 liselerde devamsızlık yönetmeliği hakkında son bilgiler

Liselerde devamsızlık hakkına dair araştırmalar, okulların açılması ile birlikte hız kazandı. Yeni eğitim yılında devamsızlık hakkında düzenlemeler getirildi. İşte, lise öğrencilerinin merakla araştırdığı devamsızlık konusuna dair son bilgiler...



LİSELERDE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?



Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek.



Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.



Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.



Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları işbirliği içinde yapacak.



Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.