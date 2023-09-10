Liselerde sınavlar nasıl yapılacak? MEB açıkladı

Liselerde sınavların uygulama yöntemine dair esaslar MEB tarafından belirlendi. Yeni sınav yönetmeliğinin ayrıntıları öğrencilerce merak ediliyor. İşte, liselerde sınavların uygulanması hakkında bilgiler...



Liselerde sınavlar test usulü ile değil yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerdeki sınavların yazılı yoklama şeklinde yapılmasına yönelik düzenlenme yaptı.



LİSELERDE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?



Öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelikte, daha önceki düzenleme ile bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi.



Bu kapsamda, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.



Türk dili ve edebiyatı dersi sınavlarının, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, bundan sonra Türk dili ve edebiyatı ders sınavları da yabancı dilde 4 dil becerisini ölçen sınav usulüne göre yapılacak.