Liselerde sınıfta kalma olacak mı, sınıf tekrarı geri mi geldi? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

2023-2024 eğitim öğretim yılına kısa bir zaman kala, liselere başlayacak olan binlerce öğrenci, "Lisede sınıfta kalma var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, liselerde sınıfta kalma yeniden uygulanacak. İşte ayrıntılar.
LİSEDE SINIFTA KALMA OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda liselerde sınıf tekrarı geri geldi.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.
Buna göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.
AÇIK LİSEYE GEÇİŞLERE KISITLAMA
Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.
BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin devamsızlık durumlarına değindi ve açıklamada bulundu.
Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına." dedi.
Tekin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Bakanlık olarak ciddi bir etkinlik takvimi oluşturduklarını ve bu kapsamda illere bir genelge gönderdiklerini söyledi.
Yeni dönemde önem verdikleri konulardan birinin öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu konuyu tepeden tırnağa revize etmek istediklerini belirtti.
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