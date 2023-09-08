Liselerde sınıfta kalma olacak mı, sınıf tekrarı geri mi geldi? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU



Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin devamsızlık durumlarına değindi ve açıklamada bulundu.



Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına." dedi.



Tekin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Bakanlık olarak ciddi bir etkinlik takvimi oluşturduklarını ve bu kapsamda illere bir genelge gönderdiklerini söyledi.



Yeni dönemde önem verdikleri konulardan birinin öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu konuyu tepeden tırnağa revize etmek istediklerini belirtti.