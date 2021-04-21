Liselerde yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? (Bakan Selçuk'tan açıklama)

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüz yüze sınavlarına ilişkin konuştu.

Bakan Selçuk, riskin düşük seviyede olduğu yerlerde bile durumu dikkate aldıklarını belirtti.

''HİÇ TEREDDÜT ETMEYİZ''

3 Mayıs’ta yapılması planlanan sınavlarla ilgili bakış açılarını açıklayan Selçuk, ''Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız'' dedi.

Tümüyle tabloya bakıp kararları gözden geçireceklerini de belirten Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

''Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.''

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