Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları ne zaman, ertelendi mi? Bakan Özer'den açıklama

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurularının ne zaman yapılacağı, güzel bir lisede okuyabilmek için sınava hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında alınana LGS başvurularının bu yıl ertelenip ertelenmeyecğei merak ediliyor. Peki, 2023 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları ne zaman, ertelendi mi? Bakan Özer'den açıklama

2023 sınav ve tarihleri, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bakan Özer tarafından yapılan son açıklamada, LGS konusuna değinildi. Peki, LGS başvuruları ne zaman, ertelendi mi?

BAKAN ÖZER'DEN LGS AÇIKLAMASI

Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;

"Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız."

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları ne zaman, ertelendi mi? Bakan Özer'den açıklama - 1

LGS BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

2023 LGS NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı.

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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