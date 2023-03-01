Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları ne zaman, ertelendi mi? Bakan Özer'den açıklama

2023 LGS sınav ve başvuru tarihleri, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bakan Özer tarafından yapılan son açıklamada, LGS konusuna değinildi. Peki, LGS başvuruları ne zaman, ertelendi mi?



BAKAN ÖZER'DEN LGS AÇIKLAMASI



Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;



"Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız."

LGS BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?



Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.



2023 LGS NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı.



Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.