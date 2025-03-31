Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 Kapsamındaki Merkezi Sınava ilişkin "sıkça sorulan sorular" yanıtlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun "https://www. meb .gov.tr" internet adresinde yayımlanmasının ardından, sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı. Bakanlık, "2025 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular" dokümanında sınav öncesi, isteğe bağlı başvuru süreci, sınavın uygulanışı ve sonrasına ilişkin en çok merak edilen 31 soruyu ayrıntılı biçimde yanıtladı. Buna göre sınav isteğe bağlı olacak, öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Merkezî sınava başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Yurt içi ve yurt dışında 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek merkezî sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek. Merkezî sınavın birinci oturumu sözel alanda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Merkezî sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 4 Haziran 2025 tarihinde elektronik ortamda ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, aynı tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

SINAVA GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER



Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurması gerekecek.



ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER, SINAV HİZMETİ ALABİLECEK



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için örgün eğitime devam edenlerin bilgilerinin okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM'a gönderilmesi, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise 16 Nisan 2025 tarihine kadar açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.



EVDE VEYA HASTANEDE EĞİTİM HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLER



Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere, yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için, öğrencinin sınava alınacağı adresin velisi/vasisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi, okul müdürlüğü tarafından da ilgili rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) iletilmesi gerekecek.



SINAV SONUÇLARININ İLANI



Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ



Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.



NAKİL SÜRECİ



Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



BAŞVURU SÜRECİ UZATILMIŞTI



Öte yandan, "2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı. Ancak 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.



Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.



