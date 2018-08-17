Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde tamamlanacak nakil yerleştirme sürecinin ikinci dönemi bugün sona erecek.



MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.



Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.



Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.



Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 19 Ağustos'ta açıklanacak.



Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü ve dördüncü nakil dönemi tercihleri ise 27-31 Ağustos'ta ve 3-6 Eylül'de alınacak.

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