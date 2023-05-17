Liseyi bitirmeden üniversiteli oldu, İzmirli Asmin, ABD'den kabul aldı

Avşar, "Diyabet hastaları insülin almak zorundalar. Türkiye'de bu ilaç çok pahalı değil ama bazı ülkelerde pahalı ve üretimi zor. Takım arkadaşımla yaptığım çalışma ile bu kitlerin yapımında kullanılan maddeyi izole ettik." açıklamasında bulunduç



Gelecek vaadeden 11. sınıf öğrencisi Asmin Rana Avşar, Drexel Üniversitesi'ne liseyi bitirmeden kabul gördü. Örnek aldığı kişi ise annesi Uzman Doktor Ayşe Avşar



Genç bilim insanının hedefi Atatürk’ün gösterdiği hedefte yürümek, bu süreçte desteğe ihtiyacı var.



Avşar, "Üniversitede kalıp ders vermek istiyorum. Ayrıca kendi laboratuvarımı kurmak istiyorum. Gerçekten başarılı öğrencilere, bu işi yapmak isteyen öğrencilere, destek vermek istiyorum ki onlar da hayallerini gerçekleştirebilsinler. Hala bursa ihtiyacım var üniversite masraflarını karşılayabilmek için." diye çağrıda bulundu.



Asmin, gelecek yıl "biyomedikal mühendislik" lisans ve yüksek lisans eğitimi görecek.