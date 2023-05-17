Liseyi bitirmeden üniversiteli oldu, İzmirli Asmin, ABD'den kabul aldı

17 yaşında lise 3'üncü sınıf öğrencisi Asmin Rana Avşar, daha liseyi bitirmeden üniversiteye kabul gören ender öğrencilerden biri oldu.
Asmin Rana Avşar sınıf arkadaşı Alp Çakıoğlu ile insülin üretiminde kullanılan bir maddenin maliyetini düşüren bir projeye imza attı.
Bu proje Tübitak yarışmasında Ege Bölge birincisi oldu.
Avşar, "10 liraya aldığınız insülinde 0.1 liraya denk gelecek bu şekilde bir azalış oldu." dedi.
Asmin bu çalışmanın başlıklarını sosyal medya hesabında paylaştı..
Çok sayıda uzmandan ilgi gören paylaşım Amerika Birleşik Devletleri'nde Drexel Üniversitesinde görevli Profesör Banu Onaral'ın dikkatini çekti.
Avşar, "Diyabet hastaları insülin almak zorundalar. Türkiye'de bu ilaç çok pahalı değil ama bazı ülkelerde pahalı ve üretimi zor. Takım arkadaşımla yaptığım çalışma ile bu kitlerin yapımında kullanılan maddeyi izole ettik." açıklamasında bulunduç
Gelecek vaadeden 11. sınıf öğrencisi Asmin Rana Avşar, Drexel Üniversitesi'ne liseyi bitirmeden kabul gördü. Örnek aldığı kişi ise annesi Uzman Doktor Ayşe Avşar
Genç bilim insanının hedefi Atatürk’ün gösterdiği hedefte yürümek, bu süreçte desteğe ihtiyacı var.
Avşar, "Üniversitede kalıp ders vermek istiyorum. Ayrıca kendi laboratuvarımı kurmak istiyorum. Gerçekten başarılı öğrencilere, bu işi yapmak isteyen öğrencilere, destek vermek istiyorum ki onlar da hayallerini gerçekleştirebilsinler. Hala bursa ihtiyacım var üniversite masraflarını karşılayabilmek için." diye çağrıda bulundu.
Asmin, gelecek yıl "biyomedikal mühendislik" lisans ve yüksek lisans eğitimi görecek.