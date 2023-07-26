Maarif Okulları öğrencisi bilim kategorisinde dünya ikincisi oldu

“HEPİMİZİ GURURLANDIRDI”



Türkiye Maarif Vakfı Kosova Ülke Temsilcisi Oğuz Hamza Yılmaz, öğrencilerdeki yüksek potansiyele dikkat çekerek, “Bizim işimiz onlara kapı açmak. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin değerli destekleri dahilinde bu büyük başarıya imza atarak hepimizi gururlandırmıştır. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.



HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA



Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Stem Olimpiyatları'nda en çok madalya ve ödül kazanan okullar arasında yer alıyor. Buna göre kodlama kategorisinde Ron Shllaku altın madalya, bilim kategorisinde Emir Lezi altın madalya, Erta Tejeci gümüş madalya, Fatbardh Mulaku bronz madalya, matematik kategorisinde Ron Shllaku altın madalya, Kushtrim Kajoshi gümüş madalya ve Omar Gashi onur madalyası aldı. Ülkelerine madalyalarla dönen öğrenciler, Kosova Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı.



Kosova Maarif Okulları, bu yıl ayrıca Uluslararası Stem Olimpiyatları, Hippo İngilizce Dil Olimpiyatı, First Robotic Competetion, Kanguru Matematik Olimpiyatları gibi yarışmalarda önemli dereceler elde etmişti.