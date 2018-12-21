İstanbul'da yaşayan Selnur Aysever, zorunlu "din kültürü ve ahlak bilgisi" dersinin laik ve bilimsel eğitime aykırı olduğu gerekçesiyle, kızının ilkokul dördüncü sınıftan itibaren bu dersi almaması için ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe verdi.

Talep, Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile "Hıristiyan ve Musevi öğrencilere bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirmeleri kaydıyla" din dersinden muafiyet hakkı tanınabileceği gerekçe gösterilerek reddedildi.

Milliyet gazetesinden Görkem Evci'nin habrine göre, Aysever, kararın din ve vicdan hürriyetine aykırı olduğu gerekçlesiyle dava açtı. Bir yıldan uzun süren dava sonucunca İstanbul 4. İdari Mahkemesi, Aysever'i haklı bulduve talebin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Mahkemenin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı haberde, istinaf yolu açık olmak kaydıyla verilen karara, yasal süre içinde itiraz edilmeyince, kararın kesinleşmesi için başvuru yapıldığı ve kararın kesinleştiği belirtildi.