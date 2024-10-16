Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem | Bakan Tekin: Okullarımız ile ilgili herhangi bir hasar tespitimiz yok

Bir dizi program için bugün Trabzon'a gelen Bakan Yusuf Tekin, ilk olarak Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrasında saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremle ilgili konuşan Bakan Yusuf Tekin "Öncelikle bugün bir deprem haberi aldık. Tekrar geçmiş olsun, temennisinde bulunuyorum.

Malatya-Kale merkezli bu deprem nedeniyle Malatya ve Elazığ illerimizde valilikler eğitim öğretim süreçlerine bir gün ara verme kararı aldılar. Etkilenen başta Malatya ve Elazığ'da vatandaşlarımız olmak üzere herkese 'Geçmiş olsun' diyelim. Biz sürekli il müdürlerimizle irtibat halindeyiz. Okullarımız ile ilgili herhangi bir hasar bir tespitimiz yok çok şükür ama yine de tedbirli olmakta fayda var. O yüzden valiliklerimizin bu kararı çok da yerinde olmuş." ifadelerini kullandı.