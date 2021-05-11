Malta’da dil eğitimi almak isteyenlere 1 milyon Euro dağıtılacak

Yurt dışı dil eğitiminde en çok tercih edilen İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde koronavirüs vaka sayılarının yüksek seyretmesi, öğrenci adaylarını normalleşme sürecine giren güvenli ülkelere yönlendirdi.



Pandemi nedeniyle okul seçiminde ülkelerin koronavirüs tabloları belirleyici bir kriter haline gelirken, son dönemde aldığı tedbirlerle günlük vaka sayısını 200- 250 bandına çekerek AB üyeleri arasında en iyi performansa ulaşan Malta, güvenli bir liman olarak öne çıkıyor.

Malta merkezli eğitim teknolojileri ve danışmanlık şirketi MaltaVista tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran’la birlikte dil okullarında yüz yüze eğitime başlanacak Malta’da dil eğitimi almak isteyen öğrencileri teşvik etmek amacıyla toplam 1 milyon Euro bütçe ayrıldı. Eğitim için Malta’yı tercih eden öğrencilere kişi başı 300 Euro’ya kadar kupon tanımlanacak.

