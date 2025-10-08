Maltepe Belediyesi bin öğrenciye 3 bin lira burs desteği veriyor: 3 bin TL burs başvurusu nasıl yapılır?

Maltepe Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle üniversite öğrencilerine önemli bir destek sağlıyor. Süreyyapaşa Vakfı aracılığıyla hayata geçirilen "Maltepe Genç Üniversiteli Bursu" kapsamında, 1000 üniversite öğrencisine aylık 3.000 TL burs verilecek. GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN? Başvurular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.30 itibariyle başladı. Genç üniversiteli bursuna 6 Ekim’de başlayacak başvurular, 12 Ekim’e kadar sürecek. Adayların başvuru koşullarını incelemek ve başvuru yapmak için, "https://universiteligencburs.maltepe.bel.tr" adresini ziyaret edebileceği bildirildi.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI



Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının Maltepe’de ikamet etmesi,



Üniversitelerin lisans bölümünde öğrenim görüyor olması,



Başvuru yapan öğrencilerin başka bir yerden burs alıyor olmaması,



Başvuru yapan öğrencilerin sınıf tekrarı veya alttan dersi olmaması,



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması,



Devlet üniversitesinde okuyor olması veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olması,



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4,00 üzerinden 2,25 olması,



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması gerekmektedir.



BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Burs başvuru sonuçları 29 Ekim tarihinde ilan edilecek. Ekim ve Kasım ayı bursları Kasım ayında yatırılacak. Burs hakkı kazanan öğrencilere 10 ay boyuna, aylık 3000 TL yatırılacak.