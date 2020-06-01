Manisa Celal Bayar Üniversitesi 36 bin öğrencisiyle eğitime uzaktan devam ediyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Microsoft Teams işbirlikçi öğrenim platformu üzerinden kısa sürede uzaktan eğitime geçerek ilk etapta 36 bin öğrencisiyle etkileşimli bir şekilde çevrimiçi eğitim derslerini sürdürmeye başladı. Üniversitede uzaktan eğitim verimli ve sorunsuz bir şekilde devam ediyor.



İLK DERSİ DE REKTÖR VERDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, uzaktan eğitime geçişle ilgili şunları söyledi:

“Üniversite olarak uzaktan eğitime adaptasyon sürecini sorunsuz bir şekilde geçirdik. Burada iki parametre çok önemliydi. Hem Teams’in bulut üzerinden sağladığı özellikler sayesinde çok hızlı bir geçiş oldu, hem de biz kurum olarak buna hazırlıklıydık çünkü pilot olarak bu uygulamayı kullanıyorduk. Tüm üniversite bünyesinde kurulum hemen gerçekleşti. Bilgi işlem daire başkanlığımız öğrencilere ve eğitmenlere yardımcı olacak eğitim videoları hazırladı ve bunlar tüm paydaşlara sunuldu. İlk dersi de rektör olarak ben verdim. Sonra İlk etapta 36 bin öğrenciyle uzaktan eğitime geçtik. Şu an öğrenciler senkron, asenkron ve yüzyüze uzaktan eğitim uygulamalarımız sürüyor. Hocalara aynı zamanda donanım desteği olarak tabletler de verdik, PowerPoint gibi eğitime destek olan uygulamalar da sunduk. Bunları hiçbir aksaklık yaşamadan uzaktan eğitimde kullanıyoruz”

Teams’in en çok toplantı yapabilme, öğrenciler arasında çalışma grupları kurabilme ve sıklıkla grafik pad üzerinden eğitim materyali hazırlama özelliklerini kullandıklarını belirten Ataç, “Teams araçlarıyla sanki gerçek bir tahtada ders anlatıyormuş gibi, bilgi ve deneyimimizi öğrenciye aktaran verimli uygulamalar yürütüyoruz. Teams’e geçmek, öğrencilerimize yeni nesil eğitim imkânları sunmak adına dijital kabiliyetlerimizi ve dijital dönüşüm adaptasyonumuzu geliştirdi. Bu kazançları bize sundukları için Microsoft Türkiye ekibine teşekkür ediyorum. Kurum olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

DERS KAÇIRMAK İMKANSIZ HALA GELİYOR

Teams’in kullanımının eğitim kurumlarında kendine gitgide daha geniş yer bulduğunu söyleyen Microsoft Türkiye Eğitim Direktörü Dr. Anıl Çekiç, Microsoft 365’in içinde sunulan Teams ile iş birliğine dayalı sınıflar oluşturulabildiğinin, canlı ders işlemenin yanında kaçırılan derslerin sonradan izlenebildiğinin altını çizdi. Çekiç, Teams ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Masaüstü, IOs Android cihazlardan Teams ile derslere girilebiliyor, eğitimciler ekran ve içerik paylaşabiliyor, bir öğrenci dersi kaçırırsa sonradan ders kaydını izleyebiliyor. Bu gibi özellikler için kullanıcılara 1TB’lık kayıt ve dosyalama alanı sunuyoruz. Eğitimciler de platform üzerinden birbirleriyle fikir alışverişinde bulunabiliyor, diğer eğitimci ve öğrencilerle ekipler oluşturup tez ya da ortak ödev çalışmaları yürütebilliyor.”

K-12 okullara ve üniversitelere ücretsiz sunulan Teams sayesinde okullarda binlerce öğrencinin dahil olduğu etkinliklere yabancı konuşmacılar da kolaylıkla katılabiliyor. Bu tip uluslararası etkinliklerde 60 dilde çeviri imkanı da sunuluyor. Akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler Microsoft 365 kayıtlarını tamamlayıp ücretsiz kullanıma hemen başlayabiliyor. Microsoft Türkiye eğitim ekibi, ihtiyaç halinde K-12 ve üniversitelere ücretsiz Teams kullanım eğitimleri veriyor. Ayrıca, Microsoft’un “Her yerden her zaman öğrenim” girişimiyle eğitimdeki iş ortakları, yardıma ihtiyaç duyan kurumlara yarım günlük gönüllü eğitimler sunuyor.

