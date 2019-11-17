Mardin ve Şırnak'ta ara tatilde telafi ders yapılacak

YPG/PKK'lı teröristler sınırın Suriye tarafından sınır ilçelerinde yaşayan sivilleri hedef aldı.



Havanlı ve roketli saldırılarda okullar hasar gördü.



Güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ın sınır ilçelerindeki okullarda eğitime 10 Ekim'den itibaren ara verildi.



Barış Pınarı Harekatı'nın ardından saldırılar kesildi, eğitim öğretim yeniden başladı.



Bu dönemde derslerden geri kalan öğrenciler için 9 KasIm'da Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda eğitim başladı.



Türkiye'deki okullarin ara tatile girmesiyle 18 Kasım'da da Mardin ve Şırnak'ta 6 ilçedeki 211 okulda 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi yapılacak.