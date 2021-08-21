Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Marmara Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.



PROF. DR. MUSTAFA KURT KİMDİR?



Mustafa Kurt, 1964 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesinden aldı. 1992 yılında Dünya Bankası bursu ile öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında İngiltere’de bulundu. 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör oldu.



Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu, Teknoloji Fakültesi Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Bilgisayar destekli tasarım ve imalat, makine elemanları, talaşlı imalat yöntemleri ve optimizasyonu, plastik enjeksiyon kalıpçılığı ve tasarıma etki eden parametrelerin deneysel ve teorik araştırılması, eklemeli imalat ve topoloji analizi konularında akademik çalışmaları ve yayınları olan, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yapan Mustafa Kurt evli ve 3 çocuk babası.

