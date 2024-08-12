Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özür grubu atama takvimi)

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi gözler sonuç tarihinde. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özür grubu atama takvimi)

Millî Bakanlığınca, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Başvurular iki aşamalı olaak sistem üzerinden alınacak. Birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildiren öğretmenler arasından ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özür grubu atama takvimi) - 1

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atamalar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

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